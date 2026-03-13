Addio al pavé in via Torino Sala | Intervento necessario per la sicurezza stradale

Via Torino, vicino al Duomo, sta subendo un intervento di rimozione del pavé storico, iniziato il 10 marzo e previsto terminare a settembre. La rimozione riguarda la pavimentazione originale della strada, sostituita con altri materiali. I lavori sono stati annunciati come necessari per motivi legati alla sicurezza stradale. La strada resterà chiusa al traffico durante tutto il periodo di intervento.

Sarà ricoperta in gran parte da asfalto rosso. Coinvolte anche via Bramante e via Cesare Correnti Via Torino, a due passi dal Duomo, non avrà più il pavé, cioè la pavimentazione storica della città. I lavori sono iniziati il 10 marzo e dovrebbero finire a settembre. Lo ha spiegato il sindaco Beppe Sala sui propri canali social. “La rimozione del pavé dalle vie del centro fa discutere da sempre", ha scritto il primo cittadino, “è, però, un intervento necessario per garantire maggiore sicurezza stradale, soprattutto per le due ruote". In molti infatti considerano il pavé un elemento essenziale per l’identità di Milano, e non sono favorevoli alla sua sostituzione soprattutto nelle vie più storiche o centrali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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