In Sicilia è stata istituita l’Autorità Idrica Unica per gestire l’approvvigionamento idrico sull’isola. La nuova tariffa media regionale influenzerà le bollette, con variazioni legate ai consumi e ai costi di gestione. È stato inoltre stabilito un limite di 50 litri pro capite al giorno per uso domestico, per ridurre gli sprechi e garantire un uso più efficiente dell’acqua.

? Punti chiave Come cambieranno le bollette con la nuova tariffa media regionale?. Cosa garantisce il nuovo limite di 50 litri pro capite?. Perché la gestione provinciale è stata giudicata inefficiente dalla Corte?. Come influirà l'Autorità Unica sulla manutenzione delle dighe siciliane?.? In Breve Francesco Colianni spiega la necessità di superare i nove attuali ambiti provinciali.. Nuova tariffa media ponderata regionale per compensare i costi tra i cittadini.. Accesso garantito a 50 litri giornalieri per persona con integrazione bonus idrico.. I nove sub-ambiti diventeranno organi periferici consultivi per l'Autorità idrica siciliana.. La giunta Schifani ha approvato oggi il disegno di legge per la riforma idrica in Sicilia, un provvedimento destinato a essere inviato all’Assemblea regionale per l’iter legislativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: nasce l’Autorità Idrica Unica per gestire l’acqua nell’Isola

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