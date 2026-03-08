Acqua bloccata 48 ore | emergenza idrica nell’Ennese

Da domenica sera, numerosi comuni dell’Ennese si sono trovati senza acqua per 48 ore a causa di una rottura improvvisa della condotta in contrada Sparacollo. La situazione ha causato disagi alla popolazione, che ha dovuto fare affidamento su approvvigionamenti alternativi mentre le squadre di intervento lavorano per riparare il guasto. La ripresa dell’erogazione è prevista nelle prossime ore.

Una rottura improvvisa della condotta in contrada Sparacollo ha bloccato l'erogazione idrica per 48 ore in numerosi comuni dell'Ennese, a partire dalla serata di domenica 8 marzo. L'intervento di riparazione urgente, necessario dopo il guasto all'acquedotto Ancipa Basso, impatterà pesantemente su Enna, Gagliano Castelferrato e altri centri collegati alla linea principale. La sospensione del servizio è stata comunicata dal gestore Acquaenna ai Comuni interessati, con un ripristino graduale previsto solo nella serata di martedì. Mentre i tecnici lavorano sul guasto, decine di migliaia di abitanti si trovano privi di acqua potabile, in una regione già provata da mesi di siccità e criticità infrastrutturali.