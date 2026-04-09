Nuovi scambi con l’Africa | il Mediterraneo guida i flussi globali

Durante il convegno ‘A Bridge to Africa’ tenutosi alla Spezia, è stato illustrato come le tensioni geopolitiche nello stretto di Hormuz possano modificare i flussi marittimi mondiali, portando il Mediterraneo a svolgere un ruolo sempre più centrale nelle rotte commerciali tra Europa e Africa. La discussione si è concentrata sul potenziale del Mediterraneo di diventare un nuovo punto di riferimento strategico in questo contesto.

Durante il convegno ‘A Bridge to Africa’ che si sta svolgendo alla Spezia, Antonio Gozzi ha delineato come le tensioni geopolitiche legate allo stretto di Hormuz possano trasformare il Mediterraneo in un nuovo fulcro strategico per i flussi marittimi globali. L’imprenditore, che ricopre il ruolo di special advisor di Confindustria con delega al Piano Mattei e all’autonomia strategica europea, ha spiegato durante l’evento triennale che la crisi nel Golfo offre l’opportunità di costruire infrastrutture capaci di ridurre la dipendenza dai passaggi obbligati attraverso il Mar Rosso, lo stretto di Bab el Mandeb e il canale di Suez. La nuova geografia degli scambi tra Italia e Africa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovi scambi con l’Africa: il Mediterraneo guida i flussi globali Unife, scambi culturali con l’Africa"Unife Orienta" ha riunito 4mila giovani per comprendere meglio le dinamiche e i corsi di laurea presenti per il prossimo anno accademico. Acqua in Movimento: Scienziati Mappano i Flussi Globali di Umidità con Isotopi e Modelli Climatici Avanzati.Un team di ricercatori dell'Università di Tokyo ha sviluppato un metodo rivoluzionario per tracciare i movimenti dell'umidità atmosferica su scala... How FORGOTTEN Sea Highways Bound the Ancient World Together Argomenti più discussi: L’UE e la nuova geografia degli accordi di libero scambio; Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari; Ripartono gli scambi tra Italia e Svezia, il pensiero dell’ambasciatore Pala; Erasmus plus, all’Itip Bucci di Faenza docenti portoghesi in visita per nuovi scambi europei. La riparazione come occasione di scambio e apprendimento: in arrivo cinque nuovi Repair Cafè Leggi l'articolo completo: https://tinyurl.com/hdc3ns9y - facebook.com facebook