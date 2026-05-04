Explora II | nuovi itinerari tra Mediterraneo e Nord Africa nel 2026

Nel 2026, Explora Journeys introdurrà nuovi itinerari che collegano il Mediterraneo e il Nord Africa, sostituendo le rotte precedenti nel Medio Oriente. La compagnia ha annunciato l’annullamento dei viaggi in quella regione, concentrando invece l’offerta su destinazioni mediterranee e nordafricane. Questi cambiamenti coinvolgono nuove tappe e rotte, ma senza specificare i motivi di questa decisione. La programmazione dettagliata sarà comunicata prossimamente ai clienti interessati.

? Cosa scoprirai Quali nuove mete mediterranee sostituiranno le rotte in Medio Oriente?. Perché Explora Journeys ha annullato i viaggi verso il Medio Oriente?. Come verrà gestito il cambio di programma per chi ha già prenotato?. Dove toccherà la nave Explora II tra il 2026 e il 2027?.? In Breve Nuove tappe includono Funchal, Casablanca e il centro storico di Ibiza.. Programmazione valida per il periodo compreso tra novembre 2026 e marzo 2027.. Explora Journeys contatterà direttamente i passeggeri con prenotazioni già effettuate.. Strategia mira a valorizzare porti meno battuti del Mediterraneo occidentale e Nord Africa.. Da novembre 2026 a marzo 2027, la nave Explora II cambierà completamente i propri piani di navigazione concentrandosi esclusivamente sulle rotte del Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Explora II: nuovi itinerari tra Mediterraneo e Nord Africa nel 2026 Notizie correlate Nuovi scambi con l’Africa: il Mediterraneo guida i flussi globaliDurante il convegno ‘A Bridge to Africa’ che si sta svolgendo alla Spezia, Antonio Gozzi ha delineato come le tensioni geopolitiche legate allo... Italia, un ponte diplomatico tra i Paesi del Mediterraneo e l’AfricaNella splendida cornice del Circolo degli Affari Esteri di Roma, sede legale della Federazione Nazionale dei Consoli, si è svolta la Conferenza... Altri aggiornamenti Explora II cambia rotta: inverno 2026-27 al sole del MediterraneoDa novembre 2026 a marzo 2027 Explora Journeys Explora II opererà esclusivamente nel Mediterraneo: gli itinerari n Medio Oriente non avranno luogo. travelquotidiano.com Da Savona nel Mediterraneo e fino in Nord Africa: ecco i nuovi itinerari di Costa CrociereSavona. L’hub crocieristico di Savona si conferma ancora punto di riferimento per Costa Crociere e le sue rotte nel Mediterraneo: la conferma arriva dalla presentazione della nuova offerta dedicata ... msn.com