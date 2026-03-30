Lunedì 30 marzo 2026 alle 17,30 si terrà a Termini Imerese la presentazione del volume “Frutta secca. Mercato, Valorizzazione, Storia e salute” scritto da Mario Liberto. L’evento si svolgerà presso la Caffetteria 28 in piazza Duomo 7, nell’ambito della manifestazione “30 Libri in 30 Giorni”. La presentazione sarà aperta al pubblico e non prevede interventi di figure istituzionali o autorità.

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, lunedì 30 marzo 2026 alle ore 17,30 alla Caffetteria 28 in piazza Duomo, 7 a Termini Imerese, si presenta il volume di Mario Liberto “Frutta secca. Mercato, Valorizzazione, Storia e salute”. Dialoga con l’autore Alfonso Lo Cascio, giornalista e presidente regionale BCsicilia. Previsto un assaggio di frutta secca e dolciumi. L’iniziativa è promossa da Sicilia Agricoltura, Casa Editrice Don Lorenzo Milani, BCsicilia e Università Popolare. Il libro “Frutta Secca. Mercato, valorizzazione, storia e salute” è un viaggio attraverso la cultura alimentare italiana, l’evoluzione del consumo di questi alimenti e le straordinarie qualità nutrizionali che offrono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - “Frutta secca: Mercato, Valorizzazione, Storia e salute”: a Termini si presenta il volume di Mario Liberto

Articoli correlati

Leggi anche: Frutta secca: benessere in piccole dosi

140 anni di storia per il Museo Nazionale: "Incontro ai libri" presenta il volume GraphieNella cornice degli appuntamenti di “Incontri ai libri”, mercoledì 28 gennaio sarà presentato al Museo Nazionale di Ravenna il numero monografico di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mario Liberto

Temi più discussi: Bcsicilia, 30 Libri in 30 Giorni: a Termini Imerese la presentazione del volume Frutta secca: Mercato, Valorizzazione, Storia e salute di Mario Liberto; Frutta secca, di Mario liberto; Termini Imerese, BCsicilia presenta il volume Frutta secca.

Termini Imerese (PA).’Frutta secca: Mercato, Valorizzazione…’: lunedì si presenta il libro di Mario LibertoNell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni lunedì 30 marzo 2026 alle ore 17,30 presso la Caffetteria 28 in Piazza Duomo, 7 a Termini Imerese ... teleradio-news.it

Frutta secca, mercato, valorizzazione, storia e salute- Il consumo della frutta secca è in costante aumento e si è destagionalizzato grazie alla riscoperta sotto il profilo nutraceutico di noci, mandorle, nocciole, pistacchi, pinoli, castagne ed arachidi ... ansa.it

**TERMINI IMERESE: Iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume “Frutta secca: Mercato, Valorizzazione, Storia e salute” di Mario Liberto** Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta lunedì 30 marzo 2026 alle ore 17,30 presso la Caffet - facebook.com facebook