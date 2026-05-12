Meldola celebra l’arte di Mario Fani | inaugurata la mostra ' Risonanze' alla Galleria Michelacci
Lo scorso sabato, nella Galleria Michelacci situata nella ex Chiesina dell’ospedale, è stata inaugurata la mostra intitolata “Risonanze” dedicata all’artista Mario Fani. La manifestazione è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Meldola. La rassegna presenta alcune delle opere dell’artista e si svolge nel contesto di un evento culturale promosso dall’amministrazione locale.
È stata inaugurata sabato scorso la mostra di Mario Fani “Risonanze”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Meldola, presso la Galleria Michelacci, collocata nella ex Chiesina dell’ospedale. In apertura dell’esposizione, sono intervenuti l’assessore alla Cultura Michele Drudi, per.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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