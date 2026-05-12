Meldola celebra l’arte di Mario Fani | inaugurata la mostra ' Risonanze' alla Galleria Michelacci

Lo scorso sabato, nella Galleria Michelacci situata nella ex Chiesina dell’ospedale, è stata inaugurata la mostra intitolata “Risonanze” dedicata all’artista Mario Fani. La manifestazione è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Meldola. La rassegna presenta alcune delle opere dell’artista e si svolge nel contesto di un evento culturale promosso dall’amministrazione locale.

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