Si trafigge una gamba sul cancello per recuperare un pallone bambino di 10 anni in codice rosso al Meyer
Un bambino di 10 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico dopo essersi trafiggito una gamba con il cancello di casa. Stava giocando nel giardino quando ha cercato di recuperare un pallone caduto oltre la recinzione, e per farlo ha tentato di scavalcarla, finendo per ferirsi gravemente. La ferita ha richiesto un intervento immediato.
Stava giocando nel giardino di casa quando, per recuperare il pallone finito oltre una cancellata, avrebbe tentato di scavalcarla, ferendosi gravemente. Protagonista della disavventura è un bambino di 10 anni. Il fatto è successo ieri, lunedì 25 maggio, intorno alle 17:40, nel comune di Chianni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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