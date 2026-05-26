Si trafigge una gamba sul cancello per recuperare un pallone bambino di 10 anni in codice rosso al Meyer

Notizia in breve

Un bambino di 10 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico dopo essersi trafiggito una gamba con il cancello di casa. Stava giocando nel giardino quando ha cercato di recuperare un pallone caduto oltre la recinzione, e per farlo ha tentato di scavalcarla, finendo per ferirsi gravemente. La ferita ha richiesto un intervento immediato.