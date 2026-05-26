Un motociclista di 24 anni è morto dopo aver scontrato con un’auto lungo la statale tra Palazzolo sull’Oglio e Capriolo, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto durante la percorrenza del tratto stradale. Il giovane è deceduto sul colpo. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il motociclista.

Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Sp469, la strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari, anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile., 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Si scontra con un'auto nel Bresciano: morto motociclista 24enne

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Moto finisce sotto un tir in autostrada nel Casertano: morta una 50enne

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