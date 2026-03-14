Motociclista si scontra con due auto al Prenestino a Roma | morto un uomo due feriti
Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, un incidente si è verificato in via Fosso dell'Osa, all'incrocio con via Filetto, nel quartiere Prenestino di Roma. Un motociclista si è scontrato con due auto, provocando la morte di un uomo e il ferimento di due persone. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dello scontro.
Un uomo è morto il pomeriggio di venerdì 13 marzo a causa di un incidente avvenuto in via Fosso dell'Osa a Roma, all'incrocio con via Filetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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