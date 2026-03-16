Pedrengo si scontra con un’auto | motociclista 29enne in gravi condizioni

Nel pomeriggio di lunedì 16 marzo, sulla statale 671 vicino allo svincolo per Albano Sant’Alessandro, un motociclista di 29 anni si è scontrato con un’auto. L’incidente ha causato gravi ferite al giovane, che è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti per i rilievi di legge.