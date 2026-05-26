Morto il sassofonista Sonny Rollins il gigante del jazz aveva 95 anni

Sonny Rollins, sassofonista jazz, è deceduto all'età di 95 anni. La notizia è stata resa pubblica dalla sua portavoce. Rollins è stato una figura influente nel panorama musicale del jazz. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – Addio a Sonny Rollins, il sassofonista jazz è morto a 95 anni. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce Terri Hinte. Rollins è stato universalmente celebrato per la sua maestria improvvisativa e si annoverava tra gli ultimi grandi esponenti dell'era bebop e, al pari di John Coltrane e Charlie Parker, tra i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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