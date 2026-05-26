Morto il sassofonista Sonny Rollins il gigante del jazz aveva 95 anni
Sonny Rollins, sassofonista jazz, è deceduto all'età di 95 anni. La notizia è stata resa pubblica dalla sua portavoce. Rollins è stato una figura influente nel panorama musicale del jazz. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli.
(Adnkronos) – Addio a Sonny Rollins, il sassofonista jazz è morto a 95 anni. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce Terri Hinte. Rollins è stato universalmente celebrato per la sua maestria improvvisativa e si annoverava tra gli ultimi grandi esponenti dell'era bebop e, al pari di John Coltrane e Charlie Parker, tra i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie e thread social correlati
«A 12 anni ho sentito Sonny Rollins e mi sono innamorata», Melissa Aldana a Bergamo JazzNella prima giornata della 47ª edizione di Bergamo Jazz, la sassofonista cilena Melissa Aldana si è esibita sul palco.
È morto Mario Adorf, l’attore de “Il piccolo Lord” e “Fantaghirò” aveva 95 anniÈ morto a 95 anni uno degli attori più rappresentativi del cinema europeo, noto per ruoli in film come \
Temi più discussi: È morto il sassofonista Sonny Rollins; E' morto Sonny Rollins, leggenda del jazz; Addio al sassofonista Sonny Rollins, il gigante del jazz aveva 95 anni; Sonny Rollins, morto a 95 anni il sassofonista leggenda del jazz.
È morto il sassofonista Sonny Rollins x.com
Il 24 maggio 1956 nei Van Gelder Studios di Hackensack si tiene la seduta di registrazione dell'album Tenor Madness di Sonny Rollins. Insieme al sassofonista ci sono John Coltrane (che suona solo nella title track), Philly Joe Jones, Red Garland e Paul Ch facebook
Morto il sassofonista Sonny Rollins, il gigante del jazz aveva 95 anniAddio a Sonny Rollins, il sassofonista jazz è morto a 95 anni. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce Terri Hinte. Rollins è stato universalmente celebrato per la sua maestria improvvisativ ... adnkronos.com
È morto il sassofonista Sonny RollinsSonny Rollins, leggendario sassofonista che fu tra i protagonisti del jazz degli anni Cinquanta e Sessanta, è morto a 95 anni. Era il più famoso e amato jazzista di quel periodo ancora in vita, riveri ... ilpost.it