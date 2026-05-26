Si presenta il libro Padre Angelo Cavagna Profeta della pace e della non violenza

Martedì 16 giugno, a partire dalle 20,30, nella sede del centro pace di Forlì, si terrà la presentazione del libro "Padre Angelo Cavagna Profeta della pace e della non violenza". L'incontro sarà moderato da Fabio Gavelli, giornalista e scrittore. Saranno inoltre previsti gli interventi di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Padre Angelo Cavagna. Profeta della pace e della nonviolenza | Presentazione del libro

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