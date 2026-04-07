Trinakija | nella Biblioteca Centrale della Regione Siciliana si presenta il libro di Claudio D’Angelo

Nella Biblioteca Centrale della Regione Siciliana si è tenuta la presentazione del libro di Claudio D’Angelo, inserita nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” promossa da BCsicilia in collaborazione con l’assessorato regionale ai Beni Culturali. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico interessato, con interventi di alcuni relatori e il saluto di rappresentanti delle istituzioni coinvolte. La presentazione si è svolta in una cornice di convivialità e scambio culturale.

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, promossa da BCsicilia, in collaborazione con Biblioteca Centrale, assessorato regionale BB.CC., Fidapa e Università Popolare, mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 17 nella Sala delle Missioni della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, a Palermo, si presenta il volume di Claudio D’Angelo “Trinakija”. Dopo i saluti di Laura Cappugi, Direttrice della Biblioteca, Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e Diana Giammarresi, Presidente Fidapa Palermo Mondello, farà seguito la relazione di Claudio D’Angelo, Autore del libro. L’ultima fase del percorso compiuto dai Siculi, e che li vide protagonisti dal XIII al IX secolo a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Campania, una regione plurale: all’Acen si presenta il libro di Bruno DiscepoloVenerdì 13 marzo, alle ore 16 nella sede dell’Acen (Palazzo Ruffo della Scaletta – Riviera di Chiaia, 202) sarà presentato il volume “La Campania,... Leggi anche: “Le stanze del duce”: Claudio Clini presenta il nuovo libro a Palermo Si parla di: PALERMO, PRESENTAZIONE DEL LIBRO TRINAKIJA DI CLAUDIO D’ANGELO; La Sicilia dei Siculi e l'epopea di Ducezio: a Palermo si presenta Trinakija. Palermo. ‘Trinakija’: mercoledì 8 alla Sala delle Missioni (biblioteca regionale) si presenta il libro di Claudio D’AngeloNell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni, promossa da BCsicilia, in collaborazione con Biblioteca Centrale, Assessorato Regionale BB.CC., ... teleradio-news.it