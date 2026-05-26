si insedia il nuovo questore silipo da ieri a palazzo camerini una vita per la lotta alle mafie

Il nuovo questore di Ferrara, Luigi Silipo, si è insediato ieri a palazzo Camerini. Prende il posto del precedente, che ha lasciato l’incarico dopo sei mesi e si è trasferito alla Criminalpol.

Ieri mattina si è insediato a palazzo Camerini Luigi Silipo, nuovo questore di Ferrara. Il dirigente è approdato nella città estense dopo che il predecessore, Nicola Falvella, ha lasciato dopo appena sei mesi dall’insediamento per un incarico alla Criminalpol. Dopo l’omaggio al picchetto d’onore, il questore ha reso gli onori ai caduti, insieme ad una rappresentanza di donne e uomini della polizia di Stato. Nel corso della cerimonia ha deposto una corona di alloro alla lapide, posta nell’atrio della questura, in ricordo dei caduti della polizia di Stato, benedetta dal cappellano don Lupi. Poi ha salutato il prefetto Massimo Marchesiello e, successivamente ha incontrato tutti i funzionari e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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