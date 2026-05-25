Luigi Silipo è il nuovo questore | sostituisce Nicola Falvella dopo appena 6 mesi

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo questore è stato nominato dopo che il precedente ha lasciato l’incarico dopo sei mesi. La nomina è stata ufficializzata questa mattina. La decisione è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi. La sostituzione è avvenuta in modo immediato, senza annunci pubblici o dichiarazioni ufficiali. La questura ha confermato il cambio di vertice, senza indicare i motivi dietro questa rapida rotazione.

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Cambio al vertice in Questura. Dopo appena 6 mesi dall’insediamento, il questore Nicola Falvella lascia l’incarico. Al suo posto, si è insediato lunedì 25 il dirigente superiore di pubblica sicurezza Luigi Silipo, nuovo questore della città di Ferrara. Dopo l'omaggio al picchetto d'onore, il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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