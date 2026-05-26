Si cerca un aiuto manutentore per un' azienda di Miglianico

Da chietitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Centro per l’impiego di Ortona sta cercando un aiuto manutentore per un'azienda a Miglianico. La posizione è rivolta a candidati disponibili a supportare le attività di manutenzione dell’impresa. Non sono stati forniti dettagli sulle qualifiche richieste o sulle modalità di candidatura. La ricerca è rivolta a persone interessate a lavorare nel settore della manutenzione presso questa azienda della zona.

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Il Centro per l’impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda di Miglianico, un aiuto manutentore. Le attività da svolgere sono le seguenti: installazione di impianti di aspirazione nel settore della ristorazione, installazione e manutenzione nel campo della fumisteria.Si richiedono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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