Si cerca un aiuto manutentore per un' azienda di Miglianico
Il Centro per l’impiego di Ortona sta cercando un aiuto manutentore per un'azienda a Miglianico. La posizione è rivolta a candidati disponibili a supportare le attività di manutenzione dell’impresa. Non sono stati forniti dettagli sulle qualifiche richieste o sulle modalità di candidatura. La ricerca è rivolta a persone interessate a lavorare nel settore della manutenzione presso questa azienda della zona.
Il Centro per l’impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda di Miglianico, un aiuto manutentore. Le attività da svolgere sono le seguenti: installazione di impianti di aspirazione nel settore della ristorazione, installazione e manutenzione nel campo della fumisteria.Si richiedono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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