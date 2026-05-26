Si cerca un aiuto manutentore per un' azienda di Miglianico

Notizia in breve

Il Centro per l’impiego di Ortona sta cercando un aiuto manutentore per un'azienda a Miglianico. La posizione è rivolta a candidati disponibili a supportare le attività di manutenzione dell’impresa. Non sono stati forniti dettagli sulle qualifiche richieste o sulle modalità di candidatura. La ricerca è rivolta a persone interessate a lavorare nel settore della manutenzione presso questa azienda della zona.