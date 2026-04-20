Si cerca un un giardiniere manutentore con esperienza | come candidarsi

Il Centro per l'impiego di Ortona ha aperto una selezione per un giardiniere manutentore che lavorerà presso un'azienda situata a Miglianico. La posizione richiede esperienza nelle attività di manutenzione, pulizia di piazzali e siepi, oltre all'uso di macchinari e attrezzature specifiche. Le persone interessate possono presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate dal centro.

Il Centro per l'impiego di Ortona cerca un giardiniere manutentore per un'azienda di Miglianico.Le attività da svolgere sono: manutenzione e pulizia piazzalisiepi, utilizzo macchinariattrezzature. Sono richieste esperienza nella mansione e il possesso di patente B (automunito). Si offre.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Si cercano tre saldatori con esperienza per azienda del settore edile: come candidarsiSi offre contratto a tempo determinato di 2 mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato; il lavoro è a tempo pieno Per azienda operante nel... Scatolificio abruzzese con sede ad Arielli cerca personale: gli annunci per operai, carrellista, manutentoreL'azienda Scatolificio Abruzzese srl, con sede ad Arielli, specializzata nella produzione di imballaggi in cartone, è alla ricerca di personale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il mestiere di giardiniere è sempre più richiesto; Una rosa è per la vita. Parola di super giardiniere; Lavori in giardino: rispettare gli animali selvatici; Tor Cervara, picchiato alla fermata del bus: giardiniere aggredito per il cellulare. Cristo ci chiama a libertà: non vuole servi o clienti, ma cerca fratelli e sorelle cui dedicarsi con tutto sé stesso. Per corrispondere con fede a questo amore, non basta sentir parlare di Gesù: occorre accogliere il senso delle sue parole. Non basta nemmeno vede x.com Si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione - facebook.com facebook