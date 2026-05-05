Motogp Bezzecchi carico per Le Mans | C’è voglia di continuare a fare bene

Da sport.quotidiano.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota italiano si prepara alla prossima gara di MotoGP a Le Mans, con l’intenzione di mantenere alta la sua performance. Dopo aver accumulato punti importanti nelle ultime competizioni, sembra determinato a continuare a migliorare e a puntare alla vittoria. La sua preparazione è concentrata e la fiducia cresce, mentre si avvicina l’appuntamento sulla pista francese.

Bologna, 5 maggio 2026 – Il titolo mondiale non è più un sogno, anzi ora Marco Bezzecchi viaggia con i galloni di favorito. Il passaggio all’Aprilia ha giovato al Bez, che oggi è indiscusso leader della classifica dopo un inizio di stagione fatto, la domenica, di sole vittorie e un secondo posto. Alex Marquez è stato l’unico capace, in quel di Jerez, di sconfiggere un Bez in grande forma sulla RS-GP, che si è dimostrata veloce anche su un tracciato ostico come quello spagnolo. E una Aprilia che va forte anche sui circuiti sfavorevoli è una brutta notizia per Ducati, chiamata a risalire ed è oggi appesa ai team satellite dato che il migliore in classifica è Fabio Di Giannantonio di VR46, mentre Marc Marquez è quinto a 44 lunghezze da Bezzecchi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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