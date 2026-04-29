A Napoli, nei pressi dei Colli Aminei, un uomo armato di spranga di ferro ha colpito un’auto e ferito un anziano presente nelle vicinanze. La scena ha causato momenti di tensione tra i passanti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. Nessuna informazione è stata diffusa sulle motivazioni dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze per l’uomo ferito.

"> Panico ai Colli Aminei: Uomo Armato di Spranga di Ferro. Una mattinata di paura e tensione ha colpito il quartiere Colli Aminei di Napoli, dove un uomo armato di una spranga di ferro ha seminato il caos tra i presenti. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 10:30 del mattino, quando l’individuo, evidentemente sopraffatto da stati d’ansia, ha cominciato a muoversi freneticamente per le strade, minacciando la sicurezza non solo delle persone, ma anche dei veicoli in transito. Secondo le informazioni condivise dal deputato Francesco Emilio Borrelli, l’uomo ha iniziato a colpire ripetutamente le automobili parcheggiate, arrecando danni e creando un clima di panico tra i residenti e i passanti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Attimi di paura a Napoli: un uomo ferisce un anziano colpendo auto con una spranga.

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