Il ministero della Salute ha annunciato che i due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda sono risultati negativi ai test per Ebola. I test sono stati eseguiti oggi all’ospedale ‘Sacco’ di Milano. I due erano stati sottoposti a monitoraggio dopo il rientro nel paese. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle condizioni o sui controlli successivi. La notizia conferma l’assenza di infezione tra i due operatori.

Con una nota ufficiale, il ministero della Salute ha comunicato che i test per Ebola effettuati oggi all’ospedale ‘Sacco’ di Milano su due persone rientrate nelle scorse ore dall’Uganda sono negativi. Si tratta di due cooperanti che, insieme ad altri cinque connazionali, “hanno prestato soccorso in Uganda per circa tre mesi”, ha chiarito l’ assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso in un punto stampa. “I due sono stati sottoposti per precauzione a valutazione clinica specialistica nell’ambito delle attività di monitoraggio con riferimento all’epidemia di malattia da Ebola che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo”, spiega il ministero che, “attraverso il Dipartimento della Prevenzione, è in contatto con la Regione Lombardia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, negativi i due cooperanti italiani tornati dall’Uganda

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