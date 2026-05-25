Due cooperanti ricoverati a Milano con febbre, rientrati dall'Uganda, sono risultati negativi al test per Ebola. I pazienti, una donna di 33 anni e un uomo di 31, sono stati diagnosticati con infezione da Shigella. Entrambi avevano presentato febbre al momento del ricovero. La conferma dei risultati è stata comunicata da fonti sanitarie. Non sono stati riscontrati altri casi di Ebola tra i pazienti.

Sono negativi all'Ebola le due persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come riporta il Corriere della Sera, i test hanno rivelato che i cooperanti di rientro dall'Uganda hanno contratto lo Shigella, un tipo comune di batterio. Per loro, il ministero della Salute aveva subito attivato il protocollo Ebola considerato il Paese da cui erano rientrati e i sintomi (febbre, vomito e diarrea). Anche i familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio., Chi sono i due cooperanti - Le due persone rientrate dall'Uganda sono due cooperanti: una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il protocollo sanitario è stato attivato a Lurate Caccivio e a Bulgarograsso, i due paesi del Comasco da cui i due pazienti provengono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ebola, negativi al test i due cooperanti ricoverati a Milano: hanno lo Shigella | Erano rientrati dall'Uganda con febbre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ebola, esami su cooperanti rientrati da Uganda, Bertolaso: forse malaria

Notizie e thread social correlati

Ebola, negatiti al test le due persone ricoverate in ospedale a Milano: hanno la Shigella | Erano rientrati dall'Uganda con febbreDue persone ricoverate a Milano con febbre, rientrate dall'Uganda, sono risultate negative al test per Ebola.

Ebola, continua l'allarmismo: due "casi sospetti" ricoverati al Sacco di Milano, rientrati dall'Uganda con la febbreDue persone di 30 e 33 anni, residenti in due paesi del Comasco, sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano dopo aver rientrato dall'Uganda...

Temi più discussi: Ebola, moglie e figli di cittadino Usa affetto dal virus ricoverati a Berlino; Ebola, che cos'è il virus Bundibugyo? Perché è sfuggito ai controlli?; Hantavirus: in 300 negativi ai test, ma potrebbero diffondere il contagio; Hantavirus a Milano: rintracciata turista scesa da volo a rischio, è in quarantena.

Ebola, negativi al test i due pazienti con sintomi sospetti ricoverati al Sacco di Milano: i due cooperanti comaschi di ritorno dall'Uganda hanno contratto lo Shigella, un batterio comune x.com

Ebola a Milano, paura rientrata: Test negativi al Sacco, i cooperanti hanno la ShigellaLa paura dell’Ebola è durata per ore, ma alla fine i test hanno escluso il peggio. Due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda e ricoverati all’ospedale Sacco di ... leggo.it

almeno hanno testato negativo per l'ebola… reddit

Ebola, negativi i test al Sacco di Milano sui due casi sospetti rientrati dall’Uganda. Ministero: Rischio molto bassoNegativi i test per Ebola effettuati al Sacco di Milano su due persone rientrate dall’Uganda e ricoverate in via precauzionale dopo sintomi febbrili. quotidianosanita.it