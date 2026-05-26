Dopo la fine della stagione, il giocatore ha commentato il momento difficile vissuto, dicendo di essere stato messo alla prova al massimo. Ha descritto il periodo come uno dei più complicati, senza entrare nei dettagli specifici. La sua dichiarazione arriva a due giorni dalla conclusione ufficiale del campionato, in un momento in cui il club sta già affrontando i primi bilanci e le riflessioni sulla stagione appena conclusa.

A due giorni dalla conclusione ufficiale della stagione calcistica del Milan, segnata dal verdetto negativo della mancata qualificazione alla prossima Champions League, l’attaccante portoghese Rafael Leao ha scelto di rompere il silenzio affidando alle piattaforme digitali una profonda riflessione personale sui mesi appena trascorsi. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, il numero dieci rossonero ha voluto condividere con i propri sostenitori la complessità di un’annata sportiva particolarmente logorante, che ha coinciso con un periodo di fortissime tensioni interne al club e con il recente azzeramento totale dei vertici dell’area tecnica deciso dalla proprietà. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Sfogo Leao dopo il terremoto in casa Milan: “Messo alla prova al massimo, è stato un periodo difficilissimo”

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