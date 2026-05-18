Il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto di Rafael Leão, che quindi sarà inserito nel mercato estivo. La società ha comunicato ufficialmente che il giocatore non rimarrà in rosa oltre la fine della stagione, rendendo nota questa scelta senza ulteriori dettagli sui motivi. La decisione riguarda direttamente il futuro del calciatore, che a breve verrà messo in vendita. La notizia si aggiunge alle altre operazioni di mercato previste per la prossima sessione.

Continua la stagione del Milan: i rossoneri hanno vinto ieri alle 12 contro il Genoa senza Leão. Il portoghese era squalificato, ma ci sarà nell'ultima partita stagionale contro il Cagliari. Servono tre punti alla squadra di Allegri per entrare in Champions League, ma il portoghese potrebbe partire dalla panchina, visto che Nkunku è nettamente l'attaccante più in forma in questo momento. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan stava trattando un nuovo rinnovo per Rafael Leão fino a un paio di mesi fa: scadenza spostata dal 2028 al 2030 con un piccolo ritocco insù sull'ingaggio. Dopo la promessa di risentirsi nel corso delle settimane, ora l'orizzonte è completamente cambiato: non solo non si parla più di rinnovo, Leão sarà messo sul mercato in estate, scrive il quotidiano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rinnovo fermo per Leão: il Milan ha deciso, sarà messo sul mercato

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0-1 Rafael Leão

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