Leao sfogo social dopo la rabbia per la sostituzione e cita il Vangelo | Fa' ciò che è alla tua portata

Rafa Leao ha pubblicato un messaggio sui social media dopo aver manifestato la propria insoddisfazione per essere stato sostituito durante la partita Lazio-Milan. In questo intervento, il giocatore ha citato un passo del Vangelo:

Rafa Leao a pochi giorni dalla rabbia espressa contro Allegri per la sostituzione in Lazio-Milan e alle successive critiche, ha rotto il silenzio via social, citando un passo del Vangelo: "Fai ciò che è alla tua portata, l'impossibile è compito mio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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