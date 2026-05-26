Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Sezze Romano con un’ordinanza di misura cautelare detentiva. È accusato di aver maltrattato la moglie e la figlia diciassettenne, entrambe conviventi. La misura è stata eseguita nel rispetto delle procedure di legge. L’indagine ha portato alla richiesta del provvedimento restrittivo. La vittima e la minore hanno riferito episodi di violenza domestica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri della Stazione di Sezze Romano hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare detentiva nei confronti di un 39enne del posto, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e della figlia diciassettenne conviventi. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal procuratore Gregorio Capasso. Le indagini avviate ad aprile. L’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma è partita nello scorso mese di aprile e avrebbe consentito di ricostruire una serie di comportamenti vessatori, minacciosi e violenti che l’uomo avrebbe posto in essere da circa un anno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, arrestato 39enne per maltrattamenti in famiglia: accuse di violenze su moglie e figlia minore

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