Trinitapoli arrestato 27enne | accuse di maltrattamenti violenze e controllo ossessivo sulla compagna

Un uomo di 27 anni, originario di Bari, è stato arrestato a Trinitapoli con l’accusa di maltrattamenti, violenze e controllo ossessivo sulla compagna. L’indagine ha accertato una serie di episodi di violenza domestica e soprusi psicologici che si sarebbero verificati negli ultimi mesi. Le autorità hanno eseguito l’arresto dopo aver raccolto testimonianze e prove che confermerebbero il comportamento dell’uomo nei confronti della donna. L’indagato si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Un presunto quadro di violenze domestiche, soprusi psicologici e controllo ossessivo culminato con l’arresto di un 27enne originario di Bari. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna. Il provvedimento rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura foggiana e condotta dai Carabinieri della Stazione di Trinitapoli, ai quali la donna si era rivolta denunciando una lunga serie di comportamenti vessatori e aggressioni subite nel tempo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Trinitapoli, arrestato 27enne: accuse di maltrattamenti, violenze e controllo ossessivo sulla compagna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Catania, arrestato 42enne: droga in casa e accuse di maltrattamenti dopo la segnalazione dell’ex compagnaABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della polizia dopo la chiamata al 112 Un uomo di 42 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla polizia... Violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna: foglio di via obbligatorio per un 60enneNell’ambito delle molteplici attività a carattere preventivo quotidianamente svolte dalla Polizia di Stato di Sondrio, è stato adottato un Foglio di...