Terni arrestato 42enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni alla moglie | a chiedere aiuto la figlia adolescente

A Terni, nei primi giorni di aprile, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, di origine marocchina, accusato di aver maltrattato la moglie e di averle causato lesioni. La donna, di 43 anni, ha chiesto aiuto alla polizia, che è intervenuta e ha portato all’arresto dell’uomo. La figlia adolescente della coppia ha assistito alla situazione e ha riferito quanto accaduto alle forze dell’ordine.

Nei primi giorni di Aprile a Terni, le forze dell'ordine dell'Arma dei Carabinieri - sezione radiomobile hanno arrestato un uomo di 42 anni, di origine marocchina, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie, una connazionale di 43 anni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Napoli: arrestato 46enne per maltrattamenti e lesioni alla moglieI Carabinieri dei Quartieri Spagnoli hanno eseguito una custodia cautelare in carcere dopo anni di violenze fisiche e psicologiche documentate ai... Leggi anche: Ubriaco picchia la madre dopo mesi di maltrattamenti, ma la vittima riesce a chiedere aiuto: arrestato