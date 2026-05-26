Seveso treni fermi dal 29 maggio | blocchi per il nuovo sottopassaggio

Notizia in breve

Dal 29 maggio al 3 giugno, i treni tra Seveso, Camnago e Meda sono stati sospesi. La fermata si è resa necessaria per consentire l’installazione dell’ultimo conci del monolito del nuovo sottopassaggio a Seveso. La circolazione ferroviaria è stata completamente interrotta in questo periodo. Non sono stati segnalati altri interventi o variazioni di orario durante i giorni di blocco.