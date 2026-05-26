Seveso treni fermi dal 29 maggio | blocchi per il nuovo sottopassaggio
Dal 29 maggio al 3 giugno, i treni tra Seveso, Camnago e Meda sono stati sospesi. La fermata si è resa necessaria per consentire l’installazione dell’ultimo conci del monolito del nuovo sottopassaggio a Seveso. La circolazione ferroviaria è stata completamente interrotta in questo periodo. Non sono stati segnalati altri interventi o variazioni di orario durante i giorni di blocco.
Dal venerdì 29 maggio al mercoledì 3 giugno la circolazione ferroviaria tra Seveso, Camnago e Meda subirà una sospensione totale per permettere l’inserimento dell’ultimo concio del monolito del nuovo sottopassaggio di Seveso. Il cantiere che sta trasformando il nodo ferroviario di Seveso entra in una fase cruciale. Gli operai devono infatti procedere con la spinta del monolite per completare il sottopassaggio stradale previsto tra via Zeuner e via Sanzio. Questa operazione tecnica richiede l’interruzione del servizio ferroviario lungo le tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda di FerrovieNord. Il blocco dei binari inizierà dopo la fine del servizio di venerdì 29 maggio e si protrarrà fino a mercoledì 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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