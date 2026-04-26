Roma domenica di caos | blocchi autostradali e treni fermi

Domenica di disagi a Roma a causa di blocchi autostradali e linee ferroviarie interrotte. Sono stati fermati i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate e la linea Termini-Centocelle si è fermata. La circolazione è stata pesantemente influenzata, con traffico congestionato e treni annullati o ritardati. La situazione ha causato disagi ai pendolari e a chi si spostava in città.

? Cosa sapere Blocco mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate e linea Termini-Centocelle interrotta questa domenica.. Bus 105 sostituisce il treno fermo per lavori tecnici tra Termini e Centocelle.. Dalle ore 9 alle 22 di questa domenica 26 aprile 2026, il traffico autostradale subirà una restrizione significativa con il blocco dei mezzi pesanti che superano le 7,5 tonnellate di massa. La circolazione nella Capitale si presenta fluida in questa prima mattinata, ma la gestione della mobilità odierna richiede attenzione per diversi motivi. Mentre le strade principali non registrano rallentamenti, i residenti e i pendolari devono confrontarsi con...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, domenica di caos: blocchi autostradali e treni fermi Notizie correlate Caos mobilità: blocchi sul GRA, incidenti e treni fermi verso CassinoIl della mobilità nella Capitale e nelle province limitrofe presenta un quadro complesso questo venerdì 10 aprile 2026, con criticità che spaziano... Roma, domenica di caos: tra sport, Romics e blocchi ferroviariIn questa domenica 12 aprile 2026, la Capitale si prepara a un mosaico di mobilità complesso, dove il desiderio di gite fuori porta verso le montagne... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caos e armonia, il Festival delle Scienze di Roma 2026; Roma si ferma: weekend di caos tra cortei e gare ciclistiche. Tutte le strade chiuse e i bus deviati; Festival delle Scienze di Roma 2026: caos e Armonia che generano l'universo, spiegati ai più piccoli; 4 di sera Weekend: 25 aprile, alta tensione: caos a Milano e spari a Roma Video. Roma Lazio, scoppia il caso! Caos totale per il calendario: rebus su data e orario. Il punto della situazioneRoma Lazio, scoppia il caso sul derby della Capitale! Caos totale per il calendario: è rebus su data e orario. Il punto della situazione Il calendario della Serie A si scontra con i grandi eventi dell ... lazionews24.com Caos derby, Roma-Lazio potrebbe essere spostata per colpa di Sinner e AlcarazDomenica 17 maggio, stesso giorno della stracittadina, è in programma anche la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico: gli scenari ... corrieredellosport.it Dal rigore non dato contro la Roma all'audio Var «bloccato» da Rocchi, fino al caso Bastoni-Kalulu: i nerazzurri riaprono vecchie ferite - facebook.com facebook Una coppia, moglie e marito, è stata ferita a Roma da due persone a bordo di uno scooter. Le vittime indossavano il fazzoletto dei partigiani e si stavano dirigendo alla manifestazione per la Festa della Liberazione #EuropeNews x.com