FVG treni fermi in estate | i blocchi su tre linee strategiche

In Friuli Venezia Giulia, durante i mesi estivi tra maggio e settembre, alcune linee ferroviarie strategiche saranno soggette a blocchi totali. Questi interventi comporteranno sospensioni del servizio sulla rete ferroviaria, con l’utilizzo di bus sostitutivi per coprire le tratte interessate. I dettagli specifici riguardano le tratte coinvolte e le modalità di trasporto alternative adottate per il periodo di disservizio.

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? Domande chiave Quali tratte specifiche subiranno i blocchi totali tra maggio e settembre?. Come influiranno i bus sostitutivi sui tempi di viaggio estivi?. Perché i cantieri RFI sono stati programmati proprio durante il picco turistico?. Chi gestirà l'aumento dei flui di passeggeri durante le interruzioni?.? In Breve Investimento RFI da 11,6 miliardi di euro per 1300 cantieri nazionali nel 2025.. Blocco linea Venezia-Trieste tra Portogruaro e Cervignano dal 19 al 24 maggio.. Manutenzione Casarsa-Portogruaro con elettrificazione dal 13 luglio al 23 agosto.. Sostituzione piastre IPA su tratta Tarvisio-Udine tra 22 agosto e 20 settembre.. Tra...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG, treni fermi in estate: i blocchi su tre linee strategiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Treni, estate da incubo in Friuli: chiudono tre linee ferroviarie Roma, domenica di caos: blocchi autostradali e treni fermi? Cosa sapere Blocco mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate e linea Termini-Centocelle interrotta questa domenica.