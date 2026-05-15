Questa mattina, due istituti scolastici hanno organizzato un momento dedicato alla donazione del sangue, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza di questo gesto. Durante l’evento, sono state svolte sessioni informative su come avviene la donazione e sui benefici per la comunità. La giornata ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno ascoltato anche testimonianze e approfondimenti sul valore civico del dono. Un’occasione per promuovere la cultura del rispetto e della solidarietà tra i giovani.

Tempo di lettura: 3 minuti Una mattinata di formazione e sensibilizzazione sul valore del dono, della solidarietà e della responsabilità civica Di seguito il racconto della mattinata “Donare, un atto di amore e solidarietà”, a firma di Maria Pia Lavorgna, studentessa dell’Istituto “Luigi Sodo”. Una mattinata di formazione, sensibilizzazione e approfondimento sul valore della donazione del sangue si è svolta presso l’Auditorium “G. Verdi” dell’I.I.S. “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita, dove gli studenti delle classi quinte degli istituti “Luigi Sodo” e “Carafa-Giustiniani” hanno partecipato a un incontro con il gruppo FRATRES “G. Moscati” ODV di Cerreto Sannita, in collaborazione con il Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale San Pio di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Donazione del sangue, mattinata di formazione per gli studenti degli istituti “Luigi Sodo” e “Carafa-Giustiniani”

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“Donare è amare”: la solidarietà entra nelle scuole con “Gli Unicorni di Diana

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