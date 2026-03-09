Viaggio del Ricordo gli studenti di Latina raccontano la loro esperienza

Gli studenti di Latina hanno condiviso in aula consiliare la loro esperienza dopo aver partecipato al Viaggio del Ricordo. Durante l'incontro, hanno spiegato cosa hanno vissuto e come hanno vissuto questa giornata. L'evento si è svolto nel municipio della città, dove i giovani hanno parlato delle attività e delle emozioni provate durante la visita.

Dopo il viaggio del ricordo, gli studenti hanno avuto modo di raccontare la propria esperienza in aule consiliare in Comune a Latina. Erano presenti i ragazzi provenienti dagli istituti comprensivi Vito Fabiano – Don Milani, Frezzotti – Corradini, Emma Castelnuovo, XII Istituto Borgo Faiti, Giovanni Cena, Da Vinci – Rodari, Giuseppe Giuliano, Natale Prampolini e Alessandro Volta. Hanno ascoltato i loro racconti il sindaco Matilde Celentano, l'assessore all'Istruzione Francesca Tesone e l'assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato. Gli studenti hanno parlato del loro viaggio, organizzato dall'amministrazione comunale dal 17 al 20 febbraio nelle città di Trieste, Fiume e Zara.