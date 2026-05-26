Settimana di mostre confronti e degustazioni nel Marina di Brindisi

Al via la prima edizione della “Settimana della cultura del mare” che si terrà nel porticciolo turistico Marina di Brindisi fino a sabato 30 maggio, giorno in cui è previsto l’evento conclusivo, la Vela Cup, regata che per il quarto anno consecutivo torna in città. Sei giorni ricchi di iniziative. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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