Settimana di mostre confronti e degustazioni nel Marina di Brindisi
Al via la prima edizione della “Settimana della cultura del mare” che si terrà nel porticciolo turistico Marina di Brindisi fino a sabato 30 maggio, giorno in cui è previsto l’evento conclusivo, la Vela Cup, regata che per il quarto anno consecutivo torna in città. Sei giorni ricchi di iniziative. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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“Dall’Autorità Portuale continui segnali di disattenzione nei confronti della città di Brindisi"L’Autorità Portuale dell’Adriatico Meridionale ha ripetutamente ignorato le richieste provenienti dalla città di Brindisi, secondo quanto dichiarato...
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+++BRINDISI, INAUGURATA LA SETTIMANA DELLA CULTURA DEL MARE, DAL 25 AL 30 MAGGIO MOSTRE, CONFRONTI, DEGUSTAZIONI NEL MARINA DI BRINDISI+++ #brindisicronaca facebook
Cosa stai guardando e cosa consigli? (Settimana del 15 maggio 2026) reddit
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