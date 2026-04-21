Dall’Autorità Portuale continui segnali di disattenzione nei confronti della città di Brindisi

L’Autorità Portuale dell’Adriatico Meridionale ha ripetutamente ignorato le richieste provenienti dalla città di Brindisi, secondo quanto dichiarato dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. In diverse occasioni, sono stati segnalati segnali di disattenzione nei confronti delle istanze locali, senza che siano emerse risposte o interventi concreti da parte dell’ente portuale. La questione viene portata all’attenzione pubblica attraverso questa dichiarazione.

Riceviamo e pubblichiamo Nicola Di Donna – capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunaleL’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale continua a ignorare le istanze che pervengono dalla città di Brindisi. Un comportamento inammissibile che si registra anche quando è il sindaco.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Bilancio in profondo rosso: necessità ed urgenza di ripristinate l’Autorità portuale di BrindisiNel 2017, al momento dell’istituzione dell’Adspmam, l’Autorità Portuale di Brindisi era in floride condizioni economiche e, nonostante scelte del... Taranto: condotta discriminatoria nei confronti di una dipendente, sentenza nei confronti dell’Asl Primo gradoDi seguito il comunicato: Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dall’Autorità Portuale continui segnali di disattenzione nei confronti della città di Brindisi; Autorità portuale, per Fit Cisl Marche è indispensabile la nomina di presidente e segretario in tempi celeri; Continua a precipitare il traffico portuale a Taranto; Porti, a Miami i big delle crociere aderiscono all'hub formativo di Roma e Lazio. Psa chiede un maxi risarcimento all’Autorità portuale: 46 milioni per i container in più di SpinelliNonostante l’accordo quadro siglato a Singapore, la multinazionale deposita il ricorso, forse a garanzia della definizione dell’intesa per i moli di ... genova.repubblica.it Fipili: ponte mobile per il Porto di Livorno ripristinato. Autorità Portuale: Resta la fragilità. Ma Giani è soddisfattoIntorno alle 15 di oggi, 19 aprile 2026, è stato completato il riposizionamento della campata del ponte mobile che a Livorno collega la superstrada Fi-Pi-Li al porto mercantile, nella Darsena Toscana. firenzepost.it Annunciato dall'Autorità portuale, è inserito nelle procedure Zls (zona logistica semplificata): i dettagli - facebook.com facebook Piano regolatore del porto, dal Senato via libera all'ampliamento dei limiti territoriali dell'Autorità portuale x.com