Rose Rosè | una settimana di degustazioni nel cuore di Roma

Fino al 17 maggio, via Borgognona a Roma ospita l’evento Rose Rosé, dedicato alle degustazioni di vini rosati. La manifestazione propone un percorso di esperienze sensoriali che unisce il gusto al contatto con l’arte e la cultura contemporanea. La strada si trasforma in un percorso elegante, dove il vino diventa protagonista in un contesto urbano e raffinato.

Si accendono i riflettori su Rose Rosé che, fino al 17 maggio, trasformerà via Borgognona in un elegante percorso sensoriale dove il lusso incontra la cultura contemporanea.Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione – promossa dall’Associazione Matrix e da MKTG Advisor – presenta un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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