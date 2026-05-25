Martedì 26, a Firenze è stata dichiarata l’allerta arancione a causa di temperature elevate. La prima vera ondata di calore dell’estate ha portato condizioni climatiche estreme nella città. Le temperature hanno raggiunto valori molto alti, secondo il bollettino meteo, con un aumento significativo rispetto ai giorni precedenti. La situazione ha portato a misure di prevenzione e attenzione da parte delle autorità locali.

FIRENZE – La prima vera ondata di calore dell’estate è arrivata su Firenze. Secondo il nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio (nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo coordinato dal Ministero della Salute), per oggi, 25 maggio 2026, è previsto il codice giallo mentre da domani, 26 maggio, scatterà l’allerta arancione. Il livello di attenzione potrebbe restare arancione anche mercoledì 27. Per la giornata di oggi la temperatura massima percepita prevista è di 31 gradi, mentre domani il valore salirà fino a 33 gradi. Il Comune di Firenze richiama... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: temperature bollenti, scatta l’allerta arancione martedì 26

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo in Toscana: pioggia e temporali forti, scatta l’allerta arancione martedì 5. I comuni a rischioMartedì 5 si prevede un peggioramento delle condizioni meteo in Toscana con piogge intense e temporali forti che coinvolgeranno diverse zone della...

Caldo a Genova, scatta l'allerta del Ministero: è già bollino giallo: temperature previsteA Genova è scattato l’allerta del Ministero della Salute a causa delle alte temperature, con un bollino giallo.

Temi più discussi: È già arrivata l’estate, ecco la prima vera ondata di caldo del 2026: temperature fino a 34 gradi; Prima ondata di calore e a Firenze scatta l'allerta: codice arancione per il caldo; Caldo in arrivo in Toscana: tra sabato 23 e domenica 24 temperature oltre 30 gradi; Caldo estivo in Toscana da giovedì 21 maggio.

Quanto caldo ha fatto? Terza puntata. Le temperature continuano ad aumentare, lentamente, in modo inesorabile. Anche oggi, però, nelle principali città italiane considerate siamo rimasti sotto i 30 °C, seppur di poco. Ecco le massime registrate dalla rete dell’ x.com

Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenzaLa tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede il picco del caldo anomalo, in particolare tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio. meteo.it

Prima ondata di calore e a Firenze scatta l'allerta: codice arancione per il caldoPrima ondata di calore e prima allerta caldo a Firenze. Secondo il nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, per oggi è previsto il codice giallo mentre da domani ... 055firenze.it