Maldive Morti 5 sub italiani Fatale un’immersione a 50 metri Stavano esplorando una grotta
Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nelle Maldive, dopo aver esplorato una grotta a circa 50 metri di profondità. L’incidente si è verificato mentre si trovavano in un canale naturale, chiamato “kandu” in lingua locale, che collega la laguna interna al mare aperto. Le autorità hanno confermato che l’immersione si è svolta in un’area caratterizzata da correnti forti e da un ambiente ricco di fauna marina. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.
Roma, 14 maggio 2026 – ‘Kandu’. È così che in lingua dhivehi vengono chiamati i canali naturali che, tra grandi anfratti corallini, collegano la laguna interna al mare aperto generando correnti capaci di attirare una ricchissima fauna marina. Un paradiso naturale dove ieri, nei pressi di Alimathà, piccola isola situata nell’Atollo Vaavu, una delle mete più apprezzate delle Maldive per gli appassionati di immersioni subacquee, hanno trovato la morte cinque italiani. Monica Montefalcone, professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, tra le persone scomparse durante un'immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. 14 maggio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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