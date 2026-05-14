Maldive Morti 5 sub italiani Fatale un’immersione a 50 metri Stavano esplorando una grotta

Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nelle Maldive, dopo aver esplorato una grotta a circa 50 metri di profondità. L’incidente si è verificato mentre si trovavano in un canale naturale, chiamato “kandu” in lingua locale, che collega la laguna interna al mare aperto. Le autorità hanno confermato che l’immersione si è svolta in un’area caratterizzata da correnti forti e da un ambiente ricco di fauna marina. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

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