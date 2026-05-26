Settant’anni prima della principessa la visita di Paperino e zio Paperone

"Puf, puf, puf", "Io non ho neppure la forza di fare puf". Settant’anni fa Paperone, Paperino e i loro nipotini arrivarono a Reggio. Esausti, a piedi, in piazza del Duomo. La stessa piazza della principessa Kate. Era il 25 maggio 1956 quando su “Topolino”, il più famoso periodico per bambini, apparve la prima storia di sempre ambientata non negli Usa ma in Italia: " Paperino alla scoperta dell’Italia ". E in quella prima assoluta la nostra città non solo compariva ma deteneva un ruolo centrale, poiché l’equivoco tra Reggio Emilia e Reggio Calabria costituiva lo snodo principale nelle peripezie dei paperi. La storia a fumetti, disegnata dal genovese Bottaro e scritta dal torinese Martina, è una discesa piena di guai lungo la penisola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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