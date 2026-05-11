Principessa Kate prima della visita reggiana gli ultimi eventi londinesi | radiosa al Garden Party

Prima della visita a Reggio Emilia prevista per il 13 e 14 maggio, la principessa del Galles ha partecipato a un Garden Party a Londra, apparendo radiosa. Gli ultimi eventi londinesi si sono svolti pochi giorni prima dell’arrivo in Italia, in un contesto di incontri ufficiali e occasioni pubbliche. La visita in città sarà dedicata all’approfondimento del cosiddetto Reggio Approach, un metodo educativo sviluppato nella regione.

Reggio Emilia, 11 maggio 2026 – Ultimi eventi londinesi per la principessa del Galles, prima della visita reggiana del 13 e 14 maggio per approfondire e studiare il cosiddetto Reggio Approach. Kate Middleton è apparsa radiosa in occasione del primo Garden Party della stagione 2026, a Buckingham Palace. La principessa ha scelto di celebrare la continuità della corona e il legame familiare, con la consueta eleganza che la contraddistingue ha colpito non solo per la scelta dell’abito, ma soprattutto per quella di indossare le storiche perle appartenute alla Regina Elisabetta II e alla Principessa Diana. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacastrade-chiuse-divieti-kate-middleton-b6wphjla https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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