Reggio Emilia si prepara ad accogliere la visita della Principessa Kate, evento che ha suscitato grande entusiasmo tra i cittadini e le istituzioni locali. La città, conosciuta nel mondo per il suo sistema educativo innovativo, si appresta a mostrare le proprie eccellenze in occasione di questo appuntamento. La visita rappresenta un momento importante per il territorio, che insieme si prepara ad accogliere con orgoglio il rappresentante della famiglia reale.

Reggio Emilia, 6 maggio 2026 – Il cuore di Reggio Emilia batte forte per un incontro che sa di storia e di futuro. La visita della Principessa del Galles, Catherine Elizabeth Middleton, non è solo un evento di cronaca reale, ma il riconoscimento definitivo di un’eccellenza che affonda le radici nel dopoguerra e che oggi parla al mondo intero. La scelta della Principessa, da sempre impegnata con il Royal Foundation Centre for Early Childhood, di approdare, il 13 e 14 maggio a Reggio Emilia conferma che la città è diventata la capitale dell'educazione di qualità, grzie a Reggio Children. Dopo Carlo e Camilla arriva Kate Middleton, la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’orgoglio di Reggio Emilia per la visita della Principessa Kate: “Fieri della nostra eccellenza educativa”

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Reggio Emilia ha i nidi più belli del mondo. La Sicilia non li ha. Nè più belli nè meno belli. Non li ha. Solo 10 posti al nido ogni 100 bambini. A Palermo solo 7 posti al nido ogni 100 bambini. L’Italia è una repubblica fondata sulle diseguaglianze di opportunità. x.com

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