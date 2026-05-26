Settantacinque anni di attività per la Lapi Chimici
La Lapi Chimici ha celebrato i suoi settantacinque anni di attività. La compagnia, fondata circa sette decenni fa, ha organizzato una cerimonia per ricordare il traguardo. La celebrazione ha coinvolto dipendenti e rappresentanti dell’azienda, con discorsi e momenti commemorativi. Non sono stati forniti dettagli su eventi specifici o novità future durante l’incontro.
Arezzo, 26 maggio 2026 – La Lapi Chimici festeggia settantacinque anni di attività. Correva l’anno 1951 quando, ad Arezzo, muoveva i primi passi un’azienda che è oggi riconosciuta tra le realtà di riferimento a livello nazionale per ricerca e produzione di prodotti chimici, con una costante crescita all’insegna di sviluppo, innovazione e legame con il territorio. L’importante anniversario è stato raggiunto dalla Lapi Chimici in un momento di particolare dinamismo, testimoniato dall’ingresso nella dirigenza della quarta generazione della famiglia De Lapi, dall’aumento del personale fino agli attuali quarantasette dipendenti e dall’ampliamento dello stabilimento dagli iniziali settemila fino a ventitremila metri quadrati produttivi, oltre che dalla costante crescita delle esportazioni nei mercati europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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