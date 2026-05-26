Settantacinque anni di attività per la Lapi Chimici

Notizia in breve

La Lapi Chimici ha celebrato i suoi settantacinque anni di attività. La compagnia, fondata circa sette decenni fa, ha organizzato una cerimonia per ricordare il traguardo. La celebrazione ha coinvolto dipendenti e rappresentanti dell’azienda, con discorsi e momenti commemorativi. Non sono stati forniti dettagli su eventi specifici o novità future durante l’incontro.