Nella giornata di ieri, sono state controllate 75 persone nel territorio di Salò. Sono stati ispezionati sette esercizi pubblici e perlustrati dieci veicoli. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine nel tentativo di verificare il rispetto delle normative vigenti. Non sono stati segnalati incidenti o irregolarità di rilievo durante le attività di controllo.

SALÒ , sette esercizi pubblici ispezionati e dieci veicoli perlustrati. Ma anche un sequestro di “bionde“ e affini. È il bilancio di un maxi controllo eseguito nei giorni scorsi sul Garda dagli agenti del Commissariato di Desenzano con il supporto dei colleghi del Reparto prevenzione crimine di Milano e delle Polizie locali di Soiano e di Desenzano. L’intervento, il cui obiettivo era anzitutto la prevenzione della microcriminalità, ha interessato più che altro i dintorni della stazione ferroviaria, il lungolago di Desenzano e i Comuni di Manerba e Soiano. Nel complesso sono state identificate 75 persone, di cui 16 avevano precedenti penali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Settantacinque persone controllate

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