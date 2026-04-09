Il Torneo di Rugby Memorial Mauro Lapi si svolgerà il 18 e 19 aprile presso il campo Florio Turini, situato in via del Ponterosso a Figline e Incisa Valdarno. La manifestazione coinvolgerà diverse squadre provenienti dalla zona e si svolgerà in due giornate consecutive. L’evento si inserisce nel calendario sportivo locale e prevede incontri di rugby per diverse categorie. La sede dell’evento è raggiungibile facilmente dalla vicina città.

Arezzo, 9 aprile 2026 – In arrivo il Torneo di Rugby Memorial Mauro Lapi, che si terrà in data 18 e 19 aprile 2026 presso il campo Florio Turini, via del Ponterosso, Figline e Incisa Valdarno. L’evento vedrà la partecipazione di 10 squadre di rilevanza regionale nelle categorie Under 10 nel pomeriggio del Sabato e di 8 squadre di rilevanza regionale nella categoria Under 12 nella giornata di domenica. Oltre a offrire momenti di grande spettacolo sportivo, per gli spettatori la partecipazione rappresenta un’importante occasione per respirare il clima di fratellanza e sportività e per toccare con mano i valori sani di questo sport. Nel corso delle giornate sono previsti: Partite e competizioni ufficiali, Eventuali attività collaterali (es. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Mogliano Veneto Rugby Ottimo secondo posto della nostra U14 nel Torneo di Cannes #MoglianoVenetoRugby #ForzaMogliano #CuoreSudorePassione leggi tutto nell'articolo del sito https://www.rugbymogliano.it/brilla-lunder-14-biancoblu-nel-torn - facebook.com facebook