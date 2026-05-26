A Sesto San Giovanni, nella zona del Carroponte, un'azienda ha mantenuto l’attività anche di notte, con presse industriali ad alta potenza, turbine di grandi impianti e traffico continuo di mezzi pesanti. Le lavorazioni industriali e le movimentazioni sono state costanti, generando emissioni sonore persistenti. L’azienda ha annunciato l’assunzione di circa cento nuovi dipendenti. La presenza di impianti tecnologici complessi contribuisce al livello di rumore nella zona.

Sesto San Giovanni (Milano) – Presse industriali ad alta potenza, turbine di grandi impianti produttivi che funzionano 24 ore su 24, traffico continuo di mezzi pesanti, lavorazioni e movimentazioni industriali incessanti, emissioni sonore continue, impianti tecnologici complessi. Un rumore talmente alto - e senza sosta - da far rientrare questa casistica nella sesta fascia di rumorosità, vale a dire la più alta. Per consentire l’espansione produttiva di Vetrobalsamo, il consiglio comunale delibererà la costituzione di questa classe acustica, insieme al nuovo piano di zonizzazione del territorio. All’avvio dell’iter l’azienda, che produce bottiglie speciali dal 1938 e che ha sede sull’ex Breda dal 1995, ha presentato agli uffici comunali una serie di osservazioni con la richiesta di una variante acustica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, zona Carroponte “più rumorosa”: azienda aperta anche di notte (e cento assunzioni in vista)

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