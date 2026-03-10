Il gruppo del Pd di Sesto Fiorentino ha annunciato ufficialmente la candidatura di Damiano Sforzi a sindaco, suscitando reazioni contrastanti tra i sostenitori della ex candidata Claudia Pecchioli. Quest’ultimo ha diffuso un comunicato molto duro criticando la decisione del partito. La vicenda riguarda le scelte interne al partito locale e le reazioni dei diversi sostenitori coinvolti. La campagna elettorale si intensifica con questa nuova candidatura.

SESTO FIORENTINO – Il gruppo del Pd di Sesto Fiorentino che aveva caldeggiato la candidatura a sindaca di Claudia Pecchioli ha diffuso un duro comunicato sulla scelta del partito di candidare a sindaco Damiano Sforzi. “L’accordo votato ieri sera 9 marzo 2026 dall’assemblea del Partito Democratico per sostenere Damiano Sforzi – sostengono nella nota coloro che avrebbero voluto candidare la Pecchioli – è una resa senza condizioni che umilia il PD di Sesto e lo condanna alla subalternità. È stato imbarazzante ascoltarne i termini dalla voce della segretaria: nessun accordo per la carica di vicesindaco, nessuno dei temi dirimenti cari alla segreteria inserito nel programma di coalizione”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sesto Fiorentino: il Pd candida Damiano Sforzi a sindaco. Durissimo comunicato dei sostenitori di Claudia Pecchioli

