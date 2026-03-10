Servizio civile otto posti con la Misericordia di Livorno | i requisiti e come fare domanda

Sono aperte le iscrizioni per il bando del Servizio Civile Universale con la Misericordia di Livorno. Sono disponibili otto posti e i candidati devono rispettare determinati requisiti per presentare domanda. La procedura di iscrizione è già attiva e le persone interessate possono consultare le modalità di partecipazione sul sito ufficiale dell’organizzazione.

Sono aperte le iscrizioni per il bando per il Servizio Civile Universale con la Misericordia di Livorno. Gli interessati possono presentare le domande entro le 14 dell'8 aprile. La Misericordia mette a disposizione i propri uffici per il supporto nell'invio delle candidature (necessario compilare questo form) altrimenti è possibile svolgere il tutto in autonomia collegandosi al sito https:domandaonline.serviziocivile.it Il progetto, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, prevede un impegno settimanale di 25 ore su 5 giorni. Possono presentare domanda coloro che hanno svolto il servizio civile regionale. I documenti richiesti per fare domanda sono: curriculum aggiornato, Spid, codice fiscale e documento d'identità in corso di validità. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

