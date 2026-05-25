A Firenze sono disponibili 12 posti per il progetto di Servizio Civile Regionale “RiSCRivere la comunità: giovani per il dono”. Il progetto è promosso da Avis Toscana e rientra in un bando finanziato con risorse del Programma Regionale FSE+ 20212027. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani al dono di sangue e plasma. La selezione riguarda giovani residenti in provincia di Firenze. La durata del servizio e altre specifiche non sono state comunicate.

Firenze, 25 maggio 2026 – Sono 12 i posti disponibili in provincia di Firenze per il nuovo progetto di Servizio Civile Regionale “RiSCRivere la comunità: giovani per il dono ” promosso da Avis Toscana nell’ambito del bando finanziato con risorse Pr Fse+ 20212027 della Regione Toscana. I posti disponibili saranno uno per ogni sede Avis a Borgo San Lorenzo Figline Valdarno, Rignano sull’Arno, Area Fiorentina, Firenze, Avis Regionale Toscana, Scandicci, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Castelfiorentino, Empoli, Montespertoli. Il progetto “RiSCRivere la comunità: giovani per il dono” promuove il dono del sangue e dei suoi componenti, tra cui il plasma, per coinvolgere le nuove generazioni e assicurare le donazioni necessarie alla popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, un progetto per sensibilizzare i giovani al dono di sangue e plasma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perugia dà il via al Progetto Artemisia: una rete territoriale per la salute di genere

Notizie e thread social correlati

Con Avis Toscana 6 giovani diventeranno “ambasciatori” per la donazione di sangue e plasmaSei giovani della regione sono stati scelti per rappresentare un progetto di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e plasma.

Leggi anche: "Briciole al cielo" nelle parrocchie: il corto scelto dalla Cei per sensibilizzare sul dono

Temi più discussi: Scripta 2025. Fuochi; Navigare il futuro, il corso gratuito dell'Università di Firenze per i future planner: un assegno da 50 mila euro per il miglior progetto di startup; Progetto Alma-Deh, a Firenze un hackathon con oltre 400 studenti universitari; All'Università di Firenze sfida a colpi di AI per 400 studenti.

L'album è registrato in presa diretta sul tetto del Grand Hotel Baglioni di Firenze. Un progetto che cresce di edizione in edizione e stavolta include un brano per la serie animata di Zerocalcare su Netflix e un duetto con California dei Coma Cose su un pezzo ra x.com

Più verde e meno auto: prove di rinascita per il Lungo Dora FirenzeStratosferica, con il progetto Green Dora Riverside che ha colorato la zona per quattro giorni, propone una riqualificazione urbana permanente. Per un futuro più green e più sociale ... rainews.it

Firenze, 4 novembre 1966: la città che racconta l’alluvione. Al via la call aperta alla cittadinanzaFirenze, 4 novembre 1966: la città che racconta l’alluvione. Al via la call aperta alla cittadinanza. Un progetto dell’Archivio di Stato di Firenze e di Fondazione CR Firenze. corrierenazionale.it