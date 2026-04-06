Il Pescara ha battuto la Reggiana con il risultato di 3-1, nel match disputato oggi. La partita ha visto i padroni di casa subire due reti nel primo tempo e una nel secondo, mentre il Pescara ha segnato tre volte complessivamente. È stato l’esordio per l’allenatore Bisoli sulla panchina della Reggiana, che ha concluso la partita con una sconfitta. La vittoria permette al Pescara di mantenere una posizione favorevole in classifica.

Reggio Emilia, 6 aprile 2026 – C’era grande entusiasmo per la prima di Pierpaolo Bisoli, che tra parole nelle interviste e allenamenti vivaci aveva ridato benzina e fiducia all’ambiente: il campo, però, è stato impietoso e il Pescara ha vinto a Reggio per 3-1, di fatto dominando (a parte un quarto d’ora della ripresa) I gol: nel primo tempo Olzer su punizione (non bene Micai, anche se la barriera si è aperta). Nella ripresa subito Insigne (troppo libero per tutta la partita), e poi ha accorciato Lambourde. Ha chiuso i conti Meazzi in ripartenza. Sullo 0-2 un rigore revocato dal Var: un contatto tra Bozhanaj e Altare punito col penalty è stato poi invertito, togliendo di fatto il rigore ai granata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, così la Serie C è a un passo! Il Pescara vince 3-1, esordio amaro per Bisoli

Reggiana, la doppia missione di mister Bisoli. Registrare difesa e attacco (il più sterile della B)"La priorità è registrare la difesa perché ultimamente questa squadra ha preso troppi gol".

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Temi più discussi: Vince il Toro: così D’Aversa, Che Adams, Ismajli e Gineitis Streaming | DAZN IT; L'EA7 Emporio Armani Milano si impone sulla UNA Hotels Reggio Emilia in volata guidata dal decisivo Brooks (80-76); Attenta, Reggiana: il Pescara ora ci crede. Nelle ultime dieci sfide ha giocato da playoff; Basket, Virtus sconfitta in casa da Venezia. E anche la Reggiana perde a Milano.

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Reggiana-Pescara, la cronaca live della partita [DIRETTA]Pasquetta in campo con una partita importantissima per il Pescara. Senza tifosi residenti in città e provincia, ma con 84 cuori biancazzurri al seguito, Lorenzo Insigne e compagni nel giorno di Pasque ... ilpescara.it

HALF TIME Reggiana Pescara 0 - 1 (21' G. Olzer) Venezia Juve Stabia 2 - 1 (39' A. Giorgini (A), 45' L. Carissoni, 45'+3' A. Adorante) #SerieBKT #LaBChannel x.com

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