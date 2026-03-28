PARMA-ATALANTA 1-1 | IN EVIDENZA | Cutrone alla riscossa all’esordio con il Parma! | Serie A 2025 26

Nel match tra Parma e Atalanta, terminato 1-1, l’attaccante italiano ha segnato il gol che ha portato il risultato in parità a cinque minuti dalla fine. La partita si è conclusa con un punto per entrambe le squadre, dopo che l’Atalanta aveva aperto le marcature nel primo tempo. L’incontro si è disputato nella stagione di Serie A 202526.

L’attaccante italiano pareggia a 5 minuti dalla fine regalando un punto ai Crociati, dopo che Pasalic aveva tirato in vantaggio La Dea.Guarda questo video su Youtube Lionel Messi in panchina mentre le squadre confermate e le formazioni complete includono Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister nell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo 2026 Tuchel spiega perché Foden “eccezionale” è partito titolare e Solanke e Calvert-Lewin potrebbero andare alla Coppa del Mondo © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati CAGLIARI-PARMA 2-0 | IN EVIDENZA | Il Cagliari ottiene la prima vittoria della stagione | Serie A 2025/26I gol in entrambi i tempi di Mina e Felici regalano la prima vittoria della stagione di Pisacane nella panchina dei sardi Serie A 202526. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Torino trionfa sul Parma, l’Inter attende l’Atalantadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... efootball pes21 gameplay Atalanta vs Parma | Italy Serie A 2026 | Aggiornamenti e contenuti dedicati a PARMA ATALANTA 1 1 IN EVIDENZA Cutrone... Discussioni sull' argomento Classifica marcatori aggiornata – Serie A 2025/2026; Como vs Hellas Verona: Risultato in Diretta Streaming Serie A 2024-2025; Risultati Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e il percorso della Juve; Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare.